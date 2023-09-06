شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو يقترب من قيادة هجوم المنتخب الأولمبى أمام روسيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، الدفع بالقوة الضاربة للمنتخب في ودية روسيا الأولى فى مقدمتهم المهاجم أجويرو فى ظل غياب أسامة فيصل لاختياره ضمن قائمة المنتخب الأول، حيث من المتوقع أن يبدأ الفراعنة بحمزة علاء في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي حاتم سكر ومحمد طارق ومحمد مغربي وعمر فايد، على أن يكون في الوسط أحمد نبيل كوكا ومحمود صابر ومحمد شحاتة، وفي الهجوم أحمد عاطف قطة ورأفت خليل وعبد الرحمن أجويرو.

ويلتقى منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، مع المنتخب الروسي للمحليين، في السابعة مساء غدا الخميس، وديًا، على استاد السويس، في اطار التحضير للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبي في حراسة المرمى: حمزة علاء، على محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا، وفي خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبي، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدي، محمد مغربي، عمر فايد، وخط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسي، أحمد فوزي، عربي بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة، وفي خط الهجوم: عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر.

وشهد تدريبات المنتخب الأيام الأخيرة محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب والحريص دائما على متابعة كل كبيرة وصغيرة تخص المنتخب بنفسه ، ورافقه المستشار محسن خروشه رئيس منطقة السويس والذى يبذل مجهودات مكثفة مع محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب لتهيئة الاجواء الإيجابية للتجربة الروسية المؤكد أنها مفيدة جدا للفراعنة كخطوة قوية فى رحلة الإعداد الأوليمبي.