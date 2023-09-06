شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحديدى: كأس العالم للأندية أهم بطولة لدى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، أن الاستفادة من معسكر الأهلي في النمسا هي التجانس بين اللاعبين الجدد رضا سليم وإمام عاشور وسيكون لهما دور كبير جداً، موضحا أن الأهلي يعمل على عدة ملفات منها معسكر الفريق وتجانس اللاعبين ومباراة السوبر الأفريقي والدوري الأفريقي وكأس العالم للأندية.

وأضاف الحديدى في تصريحات إذاعية، أن كأس العالم للأندية أهم بطولة لدى الأهلي، وأن كولر قدم أوراق اعتماده للقلعة الحمراء عن أول موسم له مع الفريق بأسلوب معين بخطة قصيرة المدى، لكن الآن هو يعمل على تقديم خطة طويلة المدى لاستمراره مع الفريق لمدة ٣ سنوات لذلك يعمل بأسلوب وفكر جديد وأداء احترافي متطور، ويعمل على تطوير جميع خطوط الفريق.

وأكمل: " الأهلي أمامه مواجهات مختلفة في كأس العابم للأندية سواء اتحاد جدة بتدعيماته هذا الموسم سيكون بالتأكيد المواجهة بأسلوب مختلف، لكن في حالة مواجهة أوكلاند سيتي فهو فريق واجهه الأهلي من قبل واعتاد على لعبه، واعتقد الأهلي سيكون موفق هذا الموسم بفكر كولر وأسلوبه وتصحيح أخطائه واستكمال مسيرة البطولات".