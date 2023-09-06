شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحديدى: كأس العالم للأندية أهم بطولة لدى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، أن الاستفادة من معسكر الأهلي في النمسا هي التجانس بين اللاعبين الجدد رضا سليم وإمام عاشور وسيكون لهما دور كبير جداً، موضحا أن الأهلي يعمل على عدة ملفات منها معسكر الفريق وتجانس اللاعبين ومباراة السوبر الأفريقي والدوري الأفريقي وكأس العالم للأندية.
وأضاف الحديدى في تصريحات إذاعية، أن كأس العالم للأندية أهم بطولة لدى الأهلي، وأن كولر قدم أوراق اعتماده للقلعة الحمراء عن أول موسم له مع الفريق بأسلوب معين بخطة قصيرة المدى، لكن الآن هو يعمل على تقديم خطة طويلة المدى لاستمراره مع الفريق لمدة ٣ سنوات لذلك يعمل بأسلوب وفكر جديد وأداء احترافي متطور، ويعمل على تطوير جميع خطوط الفريق.
وأكمل: " الأهلي أمامه مواجهات مختلفة في كأس العابم للأندية سواء اتحاد جدة بتدعيماته هذا الموسم سيكون بالتأكيد المواجهة بأسلوب مختلف، لكن في حالة مواجهة أوكلاند سيتي فهو فريق واجهه الأهلي من قبل واعتاد على لعبه، واعتقد الأهلي سيكون موفق هذا الموسم بفكر كولر وأسلوبه وتصحيح أخطائه واستكمال مسيرة البطولات".
ويلعب الأهلي أولى مبارياته فى الموسم الجديد بخوض لقاء السوبر الأفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري.
ويتنافس في نهائي كأس السوبر2023 الأهلى بطل دوري الأبطال، والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.
ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.
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