لماذا يتمسك فيتوريا بضرورة فوز المنتخب على إثيوبيا وتونس؟

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القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطنى لخوض مباراتى أثيوبيا و تونس خلال سبتمبر الجارى ، حيث يلتقى الفراعنة مع أثيوبيا بالجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا والتي تقام بكوت ديفور، بينما يواجه تونس وديا في القاهرة ويتمسك البرتغالي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر بضرورة تحقيق الفوز على أثيوبيا رغم ضمان التأهل وكذلك الفوز على تونس فى المباراة الودية وهو ما سنكشف أسبابه فى السطور التالية:

ما هو موعد مباراتي مصر أمام أثيوبيا وتونس؟

يلتقى منتخب مصر مع نظيره الإثيوبى يوم 8 سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة تونس الودية يوم 12 من نفس الشهر.

هل تم الإعلان عن طاقم حكام مباراة أثيوبيا؟

بالفعل أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة منتخب مصر وإثيوبيا إلى الحكم الجابوني باتريك مبيامي، ويعاونه كل من بوريس مارلايس ديتسوجا من الجابون و ستيفن موتاسي مويو من الكونغو و ميسي جييسي نكونكو حكم رابع من الكونغو..

لماذا يتمسك فيتوريا بالفوز؟

يتمسك روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب بالفوز على منتخبى أثيوبيا و تونس ، خاصة وأن مصر تتصدر ترتيب المجموع الرابعة، التي تضم غينيا و اثيوبيا و مالاوى،مقابل تواجدها في التصنيف الخامس ، متقدمة على نيجيريا في التصنيف السادس ، و الفوز في المباراتين يؤمن صدارة الفراعنة للمجموعة، بينما الخسارة تٌبعد مصر من الصدارة و تتراجع للتصنيف السادس .





وما هي ترتيب مجموعة مصر في التصفيات

حسم المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط ثم مالاوي وإثيوبيا في المركز الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.

ما هي قائمة منتخب مصر؟

ضمت قائمة منتخب مصر كلا من: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، فيما تواجد محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح في خط الدفاع، فيما تواجد طارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو في الوسط، كما تواجد في الخط الأمامي، مصطفى فتحي ومحمد صلاح وعمر مرموش وإبراهيم عادل، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وأسامة فيصل.

وهل تم انضمام لاعبو الأهلي للمعسكر؟

شهدت القائمة تواجد لاعبي الأهلي بشكل طبيعي رغم طلب النادي الأحمر باستثناء لاعبيه من المشاركة في المباراتين بسبب ارتباط الفريق بمواجهة اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر، وضم فيتوريا الرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية للقائمة.