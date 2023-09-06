شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب إثيوبيا يعقد مؤتمرا صحفيًا غدا استعدادا لمواجهة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المنتخب الإثيوبي لكرة القدم مؤتمرا صحفيا غدا الخميس في الخامسة مساء على استاد الدفاع الجوي بحضور المدير الفني وأحد اللاعبين للحديث عن مواجهة منتخب مصر.

وصل المنتخب الإثيوبي إلى القاهرة قبل قليل، لمواجهة منتخب مصر في الجولة السادسة والأخير من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الأمم مطلع العام المقبل بكوت ديفوار.

وقرر فيتوريا المدير الفنى للمنتخب إراحة محمد صلاح لاعب ليفربول فى مباراة إثيوبيا المقرر لها 8 سبتمبر، خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2024 وتصدر المجموعة، على أن يشارك صلاح فى مباراة تونس يوم 12 المقرر إقامتها باستاد الدفاع.

وتشهد قائمة منتخب مصر التي أعلنها روي فيتوريا تواجد أكثر من لاعب فى مركز الجناح الأيمن، على رأسهم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومصطفى فتحي لاعب بيراميدز وهو الأقرب للمشاركة أمام إثيوبيا بدلا من محمد صلاح.

فيما استقر روى فيتوريا، على الدفع بمحمد الشناوى ومحمد هانى ومروان عطية فى التشكيل الأساسى لمباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا يوم 8 سبتمبر الجارى، على ملعب الدفاع الجوى فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة.

بينما قرر فيتوريا عدم الدفع بمحمد عبد المنعم في المباراة نظرا لحصوله على إنذار سابق، وحال حصوله على إنذار جديد سيغيب عن أول مباراة بأمم أفريقيا، وسيغادر الرباعى معسكر المنتخب عقب مباراة إثيوبيا استعدادا لمباراة السوبر مع الأهلى أمام اتحاد العاصمة، ما يعنى استبعادهم أمام تونس.