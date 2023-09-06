شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: أتمنى التوفيق لفيوتشر ورحلت لخلق كوادر جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق فيوتشر بيانا كشف خلاله رحيله عن منصبه بالنادي في الفترة الحالية كما وجه عدة رسائل لمسئولي فيوتشر معبرا عن سعادته بالفترة التى قضاها داخل جدران النادى.

وجاء نص البيان كالتالي:

" في البداية الكل يعلم مدي حبي واحترامي لكيان نادي فيوتشر العظيم الذي ولد عملاقا منذ اليوم الأول في الدوري المصري بعد عمل شاق تكفلنا به جميعا لتحقيق مجد ونجاح لرؤيا مشروع نادي رياضي متكامل ليس فقط في ادارته المحترمة وأجهزته الفنية و اللاعبين بل في حجم الجهد والتعب والعمل الشاق الذي تم بإرادة المولي و توج في النهاية كأبطال لأول بطولة لكأس رابطة الأندية المصرية وأيضا المشاركة الأفريقية في أول موسم للنادي" .

وتابع :" منذ البداية كنت حريصا على أداء واجبي علي اكمل و جه وخلق جو عام ملائم للنجاح بصفتي المدير الرياضي للنادي ومن ثم نجحنا في تشكيل جهاز فني متكامل قادر علي اختيار اللاعبين المميزين وضمهم للنادي".

وأضاف :" كما ساهمت في تقديم لاعبين مميزين للمنتخبات الوطنية، و أتذكر جميع التحديات التي كللت بالنجاح علي مدار موسمين سابقين بفضل الإدارة المحترفة وروح اللاعبين المميزين الذي نتج عنها أسرة واحدة هدفها وضع اسم فيوتشر في المكان المناسب بين الأندية المصرية، و حرصًا مني علي الثقة و الصلاحيات التي منحتني إياها الإدارة منذ اليوم الأول و التي انعكست علي نتائج الفريق علي مدار موسمين و التي أصبحت مسار استحسان وتقدير من كافة العامليين في الوسط الرياضي و جماهير كرة القدم فقد قررت الاعتذار عن استكمال مهمتي حرصا مني علي خلق كوادر جديدة و علي المصلحة العامة للفريق

واختتم قائلا :" أخيرا فان الكلمات لا تعبر عن مشاعري الجياشة تجاه كيان نادي فيوتشر و اعتبر نفسي ابنا لهذا الكيان الذي لن ابخل عليه بالمساعدة من خارج الخطوط و أتوجه بالشكر لجميع القائمين علي النادي و اتمني لهم التوفيق في المرحلة القادمة "