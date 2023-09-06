شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلى الأخير بالنمسا.. محاضرة فنية واستشفاء للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم الأربعاء، في أحد الملاعب القريبة من معسكر الإعداد في النمسا.

وخاض الأهلي مرانه الأخير في النمسا، وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على إجراء مران صباحي، قبل أن يقوم اللاعبون بحزم حقائبهم استعدادًا للعودة إلى القاهرة.

وقام كولر، بإعطاء اللاعبين محاضرة فنية قصيرة، حرص خلالها على إعطاء بعض التعليمات الفنية، وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في المباراة الودية.

وخصص الجهاز الفني فقرة بدنية للاعبين الذين لم يشاركوا بصورة أساسية في مباراة أمس، ثم تدريبات خفيفة بالكرة، بينما خاض اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمس الثلاثاء أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3 - 1.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم15سبتمبر الجاري.