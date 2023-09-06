7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، فتح مران المنتخب غدا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام قبل مواجهة أثيوبيا المقرر لها مساء الجمعة.

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي ، استعدادًا لمباراتي اثيوبيا و المقرر لها يوم 8 سبتمبر في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي .

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