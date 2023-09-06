شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكره يفتتح الدبلومة الأفريقية D21 وD22 بالبحيرة اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اتحاد كره القدم المصري، اليوم، الأربعاء، الدبلومة الأفريقية D21 وD22 بالبحيرة في اطار برنامج زمني مكثف لتنفيذ دبلومات التدريب الأفريقية بعد توقف سبع سنوات سابة.

ويتم تنفيذ دبلومات التدريب الأفريقية في كل المحافظات التي تستكمل عدد 30 مدربا كحد اقصي لكل دبلومة في ضوء سعي الاتحاد برئاسة الاستاذ جمال علام لتأهيل المدربين المصريين واعدادهم لسوق العمل المصري والعربي والافريقي.

يأتي ذلك وفق برامج علميه وضعها الدكتور جمال محمد علي مدير اداره المدربين بالاتحاد، ويشارك في الدبلومة 60 مدربًا يخضعون اليوم لاختبارات مهارية وشخصيه يعد اجتيازها شرط للالتحاق بالدبلومة ويشرف علي الدورة اداريا كلا من مدحت السيد رئيس فرع البحيرة ومحمد الخراشي.

وأسدل الستار أمس الثلاثاء عن الدبلومة الأفريقية D19 و D20 بالشرقية اليوم بانتهاء الامتحانات العملية والنظرية للدبلومة التي نظمت بفرع الاتحاد بالشرقية .

وتجرى إدارة المدربين باتحاد الكرة حاليا تصحيح الاجابات وقد اجري الامتحانات العملية والنظرية والشفوية جمال محمد علي مدير إدارة المدربين، وياسر عبدالعظيم رئيس منطقة الكرة بالشرقية، وتشكلت لجان المراقبة والملاحظة من انسان عاشور وخالد جميل وحسين وندا ومحمد صلاح وعماد احمد و هيثم جمال، واجريت الامتحانات اليوم في مركز شباب أبو حماد هبه صلاح ومحمود عبدالرحمن.

يرى الدكتور جمال محمد على، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الرخص التدريبية التي يجريها الاتحاد في الوقت الحالي، الهدف منها تقديم مدربين مؤهلين للعمل في أندية الدوري المصري والاحتراف الخارجي أيضًا.



الدبلومة الأفريقية



الدبلومة الأفريقية



الدبلومة الأفريقية



الدبلومة الأفريقية



الدبلومة الأفريقية



الدبلومة الأفريقية



الدبلومة الأفريقية



الدبلومة الأفريقية



الدبلومة الأفريقية