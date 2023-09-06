شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبى ، و المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجارى ، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر .

ومن جانبه قال معتزعاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة فى تصريحات خاصة أن البطولة الأفريقية البارالمبية تأتى بعد أيام من مشاركة منتخب الأسوياء في البطولة الأفريقية التي ستقام بتونس في الفترة من 9 إلى 19 من الشهر الجارى أيضا .

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب الطاولة بقيادة ماجد عاشور مدير فني وعماد مصيلحي مدرب عام وجيهان السيد مدربة لمنتخب السيدات قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في البطولة .

على مستوى الرجال عمر عصر ، و خالد عصر ، أحمد صالح ، محمد البيلى ، محمد شومان ، يوسف عبد العزيز ، وعلى مستوى السيدات هنا جودة ، دينا مشرف، يسرا حلمى ، أميرة يسرى بالإضافة إلى التؤام مروة و مريم الهضيبى .