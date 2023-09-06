شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن: قصرت مع الأهلى سابقا.. وكولر مدرب مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعودة مجددًا لصفوف الفريق، مشددًا على أن مارسيل كولر المدير الفني، منحه ثقة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وقال صلاح: «عودتي للأهلي من جديد أمر أسعدني كثيرًا، كنت أسعى لتحقيق ذلك، وأنا مُقبل على تحدٍ جديد، وأتمنى أن يُحالفني التوفيق في الفترة المقبلة، وتجربة إعارتي كانت فيها سلبيات وإيجابيات بكل تأكيد، ولكن في النهاية نجحت في تحقيق ما كنت أرغب فيه بالعودة مجددًا للنادي».

وأضاف: «أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع خلال الموسم الجديد، وأرجو أن يكون لي دور كبير مع الفريق خلال المرحلة المقبلة».

وواصل: «شعرت بقرب عودتي للنادي الأهلي، عندما وصلت لمستوى من الجاهزية الجيدة بعد التدريب بمنتهى القوة، حتى استطعت الوقوف من جديد على قدمي، وظهرت بمستوى طيب مع سيراميكا».

وزاد: «مارسيل كولر تحدث معي بشكل إيجابي للغاية، لقد تعاملت مع مدربين كثيرين، لكنه مدرب مختلف ويتعامل بشكل رائع معي، وتحدث معي أيضًا قبل لقاء سيراميكا وبيراميدز، وقال لي أنها مباراة تمثل تحديا لي، واستطعت قيادة فريق سيراميكا من أجل تحقيق الفوز بنتيجة 2-1».

وأكمل: «مواجهة نهائي كأس الرابطة بين سيراميكا والمصري، كانت مواجهة مختلفة وتمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، واستطعت قيادة سيراميكا كليوباترا لتحقيق اللقب، وكان التوفيق حليفا لي».

وتابع: «أنا أركز فقط في التدريبات مع الأهلي، ولا يشغلني الحديث عن ضم مهاجم جديد، أسعى فقط لإفادة الفريق، وأتمنى أن أظهر بمستوى طيب، خاصة أن الدوري المصري في الموسم القادم سيكون صعبا للغاية، وكذلك كل البطولات وسنعمل على تحقيق الألقاب وإسعاد جماهيرنا».

وأردف: «معسكر النمسا رائع للغاية، والنادي قام بتوفير كل سبل الراحة لنا، ونسعى لتحقيق الاستفادة منه فنيا وبدنيًا، وكل اللاعبين في حالة تركيز شديد من أجل الوصول لأفضل جاهزية قبل الموسم الجديد».

واستطرد: «تتويج الأهلي بـ5 بطولات في الموسم الماضي شيء طبيعي، وهناك تحديات كثيرة لنا في الموسم الجديد، ونسعى لتحقيق المزيد، لأننا نتواجد في نادٍ كبير، وهدفنا الاستمرار في اعتلاء منصات التتويج وحصد الألقاب المحلية والإفريقية».

وتابع: «فخور بجمهور النادي الأهلي، وأسعى لإسعادهم خلال الموسم الجديد، قد أكون قصرت معهم في فترة سابقة، لكن في أغلب البطولات التي لعبت فيها لم ألعب في مركزي الأساسي (المهاجم الصريح، ولكن أعدهم بأنني سأظهر بأفضل حالاتي».

وأضاف: «أقول للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم، كما أقول لزملائي أن علينا أن نكون يدًا واحدًا، والعلاقة بيننا جميعًا رائعة، وهي ميزة غرفة الملابس في النادي الأهلي، وأتمنى التوفيق لنا جميعًا في الموسم المقبل»

وختم: «البطولات الكثيرة تحتاج للاستعداد بقوة، ونكون في حالة تركيز شديدة، وسنستعد بقوة لبطولة كأس السوبر الإفريقي، من أجل التتويج بها في بداية الموسم وإسعاد الجماهير».