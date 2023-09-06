النصر للتعدين يتعاقد مع ألياس ويحيى أمينو استعدادا للمحترفين

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القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى النصر للتعدين، في التعاقد مع الثنائى أليا والنيجيرى يحيى أمينو لتدعيم صفوفه استعدادا لمنافسات دورى المحترفين في الموسم الجديد 2023/ 2024.

وحصل نادى النصر للتعدين على توقيع ألياس على عقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بينما حصل على توقيع النيجيرى يحيى أمينو على عقد لمد 3 مواسم.





وكان نادي النصر للتعدين تعاقد مع عمر بركات لاعب وادي دجلة ويايا كونيه لاعب أبو قير للأسمدة السابق لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر استعدادا للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن النصر للتعدين يبدأ دورى المحترفين بمواجهة صعبة أمام بترول أسيوط على ملعبه، ثم يواجه لافيينا فى الأسبوع الثانى بملعب الأسيوطى ثم يستضيف مصر المقاصة فى الأسبوع الثالث على ملعبه.

وجاءت مباريات الأسبوع الأول من المحترفين..



راية مع طنطا

وادى دجلة مع المقاصة

السكة الحديد مع لافيينا

النصر للتعدين مع بترول أسيوط

بروكسى مع القناة

بتروجت مع أسوان

النجوم مع مكادي

دكرنس مع الاتصالات

جمهورية شبين مع غزل المحلة

حرس الحدود مع أبو قير للأسمدة