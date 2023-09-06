شكرا لقرائتكم خبر عن بدون صفقات.. تعرف على قائمة الزمالك بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى نادى الزمالك من إيقاف القيد، بالفريق الأول لكرة القدم، مما أدى لعدم قدرة النادى على إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى الحالي حتى الآن، انتظارا لحسم هذا الملف وإنهائه بشكل رسمي قبل غلق الميركاتو الصيفى يوم 14 سبتمبر الجارى.

وبدون إبرام صفقات جديدة تضم قائمة الزمالك الحالية العديد من اللاعبين المميزين في مختلف المراكز وهو ما يرصده ”الخليج 365” في التقرير التالى:-

حراسة المرمى

على صعيد حراسة المرمى تضم قائمة الزمالك بالموسم الجديد الثنائى محمد عواد ومحمد صبحى ويمتلك اللاعبان خبرات كبيرة في الملاعب ويعدا من أفضل الحراس المصريين في الوقت الحالي.

كما يضم مركز حراسة المرمى بالزمالك بعض العناصر الشابة المميزة مثل عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء.

خط الدفاع

أما على صعيد خط الدفاع تضم قائمة الزمالك في مركز قلب الدفاع محمود حمدى الونش و محمود علاء و محمد عبد الغنى و حسام عبد المجيد و مصطفى الزنارى ومحمد طارق.

وفى مركز الظهير الأيمن تضم قائمة الزمالك عمر جابر وحمزة المثلوثى وسيد عبد الله نيمار، أما في الجبهة اليسرى يوجد أحمد فتوح ومحمد عبد الشافى وعبد الله جمعة بخلاف الثنائى الشاب حاتم سكر وأحمد زكى.

خط الوسط

كما يضم خط وسط الزمالك عدد كبير من اللاعبين المميزين، فعلي صعيد مركز خط الوسط الدفاعى تضم القائمة البيضاء محمد أشرف روقا ونبيل عماد دونجا وعمرو السيسى بالإضافة إلى العناصر الشابة محمد حسام بيسو ومحمد الخضرى.

وفى مركز خط الوسط الهجومى تضم قائمة الزمالك، يوسف أوباما وأحمد مصطفى زيزو ومحمود شيكابالا ومصطفى شلبى وإبراهيما نداي.

خط الهجوم

وتضم قائمة الزمالك في مركز المهاجم الصريح، سيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا بالإضافة إلى المهاجمين الشباب محمد صلاح زكى وعلى ياسر.

بعيدا عن الأسماء المذكورة يعتمد الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو على سياسة تصعيد الناشئين طوال الوقت من خلال متابعة تدريبات ومباريات فرق الناشئين وتصعيد العناصر المميزة بشكل دائم لتعويض أي عجز يحدث في الفريق الأول.