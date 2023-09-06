شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يفاوض فيوتشر لضم أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو المصرى البورسعيدى في مفاوضات مع نظرائهم فى فيوتشر لضم صانع ألعاب الفريق أحمد رفعت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

كان فيوتشر قد تلقى إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" يفيد بتحديد يوم 17 سبتمبر الجاري موعدا للقاء سينجيدا التنزاني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي ستقام في تنزانيا ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب أحد أيام 29 – 30 سبتمبر، 1 أكتوبر المقبل في القاهرة.

وكان فيوتشر خاض ثلاث مباريات ودية أمام بروكسي وسبورتنج خلال وسموحة معسكره الأخيرة بالإسكندرية فاز في الأولى بهدف دون رد، وفاز في الثانية بهدفين مقابل هدف قبل أن يفوز على سموحة بثلاثية مقابل هدف.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد ولمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.