شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص ياسر إبراهيم بعد معسكر النمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لفحوصات طبية من قبل الجهاز الطبي للفريق الأحمر، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ولم يشارك ياسر إبراهيم في مباراة فريقه الودية أمام ألوميني السلوفيني أمس الثلاثاء والتي فاز فيها فريقه بنتيجة 3 / 1 بسبب شكواه من إصابة تعرض لها في تدريبات فريقه.

ويحدد الفحص الطبي الذي سيخضع له ياسر بعد انتهاء معسكر الأهلي في النمسا موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المنظر أن يصبح ياسر إبراهيم جاهزا للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري ضد اتحاد العاصمة الجزائري.

وخرج فريق الأهلي بعدة مكاسب من معسكره الخارجي الذي خاضه بدولة النمسا في الفترة من 28 أغسطس وحتى اليوم السادس من سبتمبر، ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

واستغل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي معسكره الخارجي في الارتقاء بالمستوى البدني للاعبين والتركيز على بعض التدريبات الفنية والخططية وتخصيص وقتا للتدرب على بعض النواقص لدى اللاعبين والتدريبات التخصصية للمهاجمين والمدافعين.

وشهد معسكر الأهلي بالنمسا خوض مباراة ودية أمام فريق ألوميني السلوفيني، والتي فاز فيها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وشهدت تألق أكثر من لاعب مثل إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة ومحمد زعلوك ومعتز محمد ومحمد فخري، وكانوا من مكاسب المباراة.

ومن ضمن المكاسب أيضا تسجيل ثلاثي رأس الحربة كهربا وزعلوك وصلاح محسن أهداف المباراة جميعها، في ظاهرة جديدة أن تشهد تسجيل كل المهاجمين في مباراة واحدة.

ومن ضمن المكاسب أيضا مشاركة الصفقات الجديدة، حيث شارك إمام عاشور لأول مرة بعد فترة غياب 4 شهور وظهر بمستوى جيد ونال استحسان الجهاز الفني، وكذلك المغربي رضا سليم، الذي قدم مردودا طيبا في الوقت الذي شارك فيه وصنع الهدف الثالث الذي سجله صلاح محسن.

كما شهدت المباراة عودة كريم نيدفيد للمشاركة بعد غياب استمر قرابة الأربع سنوات عن عدم اللعب مع الأهلي بسبب الإصابة لمدة موسمين بخلاف الإعارة إلى فيوتشر لمدة موسمين آخرين.

ومن ضمن المكاسب التي ظهرت في معسكر النمسا هي اعتماد كولر على المواهب الصغيرة المصعدة من قطاع الناشئين مثل زعلوك ومعتز وكريم الدبيس والذين قدموا مستوى مرضي ونالوا استحسان الجهاز الفني.