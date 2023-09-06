شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مرشحين يتقدمون بأوراقهم فى انتخابات الزمالك باليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الثالث بتقدم ثلاثة مرشحين فقط لخوض سباق الانتخابات.

وتقدم اليوم، كل من أشرف إمام عبدالسلام، وحمدية كمال لاعبة الكرة الطائرة السابقة بالنادي، ومروة أمير رفاعي عضو الجمعية العمومية، بأوراق ترشحهم للانتخابات على منصب العضوية فوق السن.

وفتح نادى الزمالك، فى العاشرة صباح الاثنين الماضى، باب الترشح لتلقى الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يومياً من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيساً للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.

ووصل عدد المرشحين مع نهاية اليوم الثالث لتلقى طلبات الترشح في انتخابات الزمالك إلى 8 مرشحين وهم ماجد فاروق الحنبلي على منصب رئيس النادي، وكريم عادل على منصب أمين الصندوق، وستة مرشحين على منصب العضوية فوق السن وهم أحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فودة نصير وحمدية كمال ومروة أمير الرفاعي وأشرف إمام عبد السلام.

فيما تم رفض أوراق 2 مرشحين، وهم أحمد عبادة ومروة المرجي، وذلك لمشاكل في أوراقهما.