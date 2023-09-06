شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام خماسى منتخب السلة لتدريبات الأهلى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم غدا ،خماسى لاعبو فريق سلة الأهلى عمرو الجندى ، عمر زهران ، عمر طارق ، كريم حاتم ، إيهاب أمين إلى التدريبات بعد عودتهم من الفلبين حيث المشاركة مع المنتخب في كأس العالم .

ويستعد الاهلى للمشاركة في البطولة العربية التي تقام أكتبور القادم بقطر ، و من قبلها المشاركة في كأس العالم للاندية والمقرر إقامتها بسنغافورة الشهر الجارى.

نجح المنتخب خلالها فى الصعود إلى الملحق العالمى المؤهل إلى أولمبيا باريس 2024.

وأنهى منتخب مصر الأول لكرة السلة مشاركته فى كأس العالم، بالخسارة أمام نيوزيلندا بنتيجة 88-86، حيث التقى المنتخب مع نيوزيلندا فى آخر مبارياته بالمرحلة الترتيبية من بطولة كأس العالم.

ورغم انتهاء الفترة الأولى بتقدم الفراعنة بنتيجة 25-22، إلا أن منتخب نيوزيلندا نجح في العودة خلال الفترة الثانية، وأنهاها لصالحه بنتيجة 47-35 وحاول منتخب مصر تقليص الفارق فى الشوط الثاني، ولكن نيوزيلندا أنهت الفترة الثالثة في المقدمة بنتيجة 68-61، قبل أن يواصل تفوقه في الفترة الرابعة التي انتهت لصالحه بنتيجة 88-86.

وبهذه النتيجة ضمن منتخب مصر المشاركة بشكل رسمي فى الملحق المؤهل إلى أولمبياد باريس 2024، والذي سيضم 24 منتخبًا يتأهل منهم 4 منتخبات إلى الأولمبياد.