شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على إسبرطة سبور التركى بثلاثية نظيفة وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق نادي بيراميدز الفوز وديا على نظيره إسبرطة سبور التركي بثلاثة أهداف دون مقابل سجلهم النجم المغربي وليد الكرتي والمهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي، والقائد عبد الله السعيد، في رابع وآخر وديات الفريق بمعسكر الإعداد في تركيا.

وسجل الكرتي الهدف الأول في الشوط الأول عند الدقيقة العاشرة من ضربة رأس مميزة، لينتهي هذا الشوط بتفوق بيراميدز، قبل أن يضيف فخري لاكاي الهدف الثاني في الشوط الثاني من اللقاء، ثم أضاف عبد الله السعيد الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من رمضان صبحي.

وفي الشوط الثاني تألق الحارس شريف إكرامي وزاد عن مرماه ببسالة وتصدى لركلة جزاء احتسب ضد بيراميدز.

خاض بيراميدز المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد فتحي - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد توفيق - وليد الكرتي - يوسف أسامة نبيه - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فخري لاكاي

وشهد الشوط الثاني مشاركة الحارس شريف إكرامي، وأسامة جلال وسيف فاروق جعفر ورمضان صبحي، ودودو الجباس، ويوسف شعبان.

يذكر أن مباراة إسبرطة سبور التركي آخر وديات بيراميدز بمعسكر الإعداد في مدينة بوردور التركية على أن تعود البعثة مساء الخميس للقاهرة لبدء مرحلة الإعداد الأخيرة قبل مباراة الجيش الرواندي في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسبق لبيراميدز أن خاض ٣ مباريات ودية سابقة في معسكر تركيا وحقق الفوز على ليماسول القبرصي ٨-٠، ثم الفوز على فارساك أنطاليا التركي ٧-٠، والفوز على ألتينوردو التركي بهدف دون مقابل.