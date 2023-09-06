شكرا لقرائتكم خبر عن المجد السكندرى يضم معتز مصطفى موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى المجد السكندرى فى ضم معتز مصطفي ظهير أيمن فريق المصري بالسلوم لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا لمباريات دورى القسم الثانى .

ووقع لاعب المصري بالسلوم السابق على عقود انضمامه إلى المجد، في حضور محمود التركي، المدير الفني للفريق السكندرى، وعماد عبدالمولي، مدير الكرة.

وفشل المجد السكندري في الصعود إلى دوري المحترفين، بعد احتلاله المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة، بجدول ترتيب مجموعة بحري بدوري المظاليم.

ويتكون الجهاز الفني للمجد من ..عماد عبدالمولى مديرًا للكرة، محمود التركي مديرًا فنيًا، محمد مرسي ماندو مدربًا عامًا، صالح شليتة مدربًا عامًا، إبراهيم الحضري مدربًا لحراس المرمى، تامر طه مخططًا للأحمال محمد متولي مديرًا إدارياً، عبدالرحمن فاروق علاج طبيعي، حمادة الجراري تأهيل وإصابات ملاعب، محمد حفيظ وأحمد الصغير عمال مهمات.