شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يطالب الزمالك بـ 4 ملايين جنيه كاش وشيك للموافقة على حل أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كشف حمادة عبد البارى مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك، عن رفض مسئولو اتحاد كرة اليد الحصول على مبلغ 2 مليون جنيه من أجل حل أزمة القيد والمطالبة بالحصول على المديونيات المالية كاملة لدى النادى .
وقال عبد البارى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اتحاد اليد طلب من الزمالك دفع 4 مليون جنيه وشيك مقبول الدفع بمثلهم من أجل الموافقة على إنهاء الأزمة .
و لعب الزمالك أول و ثانى مباراه له فى دورى المحترفين لكرة اليد ب 10 لاعبين فقط لعدم قيد اللاعبين الذين جددوا عقودهم ومن أبرزهم أحمد الأحمر .
وطالب مدير جهاز يد الزمالك، وزارة الرياضة بالتدخل لحل الأزمة، خاصة وأن لاعبى الزمالك يمثلون القوام الرئيسي للمنتخب الوطنى، الذى سيتأثر بلاشك مما يحدث حاليا.
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