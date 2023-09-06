شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تحتل المركز الثالث بالتصنيف العالمى لتنس الطاولة تحت 19 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة المركز الثالث فى التصنيف العالمى للعبة لفئة تحت 19 سنة لتقفز مركز حيث كانت فى المركز الرابع .

وجاء احتلال هنا جودة للمركز الثالث بعد فوزها ببطولة كرواتيا وسلوفينيا الدولية التى شاركت فيها مؤخرا.

توجت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة سيدات، بلقب بطولة كرواتيا لتحت 19 سنة، بعد أن فازت بلقب مرحلة تحت 17 سنة لتجمع بين اللقبين بالبطولة.

وتوجت هنا جودة ببطولة كرواتيا بعد الفوز على لاعبة اليابان إيميدا مانامى بنتيجة 1/3، ولاعبة أوكرانيا اناستاسيا بوندير بنتيجة 0/3، ثم الفوز على لاعبة الهند سيالى راچيش بنتيجة 0/3، وفازت فى النهائى على بطلة أوكرانيا ميا جريسل بنتيجة 3/0.

ويستعد منتخب الطاولة للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية التي تقام بتونس الشهر الجارى، بمشاركة منتخبى الرجال والسيدات.