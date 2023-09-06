شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يخسر أمام الجونة بهدف نظيف وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خسر فريق الاسماعيلى أمام الجونة بهدف نظيف، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، فى إطار المباريات الودية للفريقين استعداداً للموسم الجديد.

ويسود اتجاه داخل النادى الإسماعيلى بإلغاء فكرة دخول الفريق الأصفر معسكر مغلق بالإسكندرية بعد ترتيب عدة لقاءات ودية قوية يخوضها الدراويش خلال الفترة المقبلة بديلا للمعسكر.

ومن المقرر أن يخوض الإسماعيلى مباراتين وديتين في الفترة المقبلة أمام سترة البحرينى في 11 سبتمبر الجاري ثم الداخلية فى 12 سبتمبر ضمن استعدادات الفريق الاصفر لإنطلاق مباريات الموسم الجديد.

ويهدف إيهاب جلال المدير الفني من هذه المباراة زيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التي يخوض بها المباريات في الموسم الجديد.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودي دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد.