شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تعتمد التشكيل الجديد للجنة الحكام غدا بعد تعديلات بيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية من التشكيل النهائي للجنة بعد التعديلات التي اجراها عن الموسم الماضي بعد استقالة الثنائي توفيق السيد وايمن دجيش .

ووفقا لمصادر باتحاد الكرة ينتظر بيريرا اعتماد مجلس الجبلاية للتشكيل غدا الخميس ، حيث يضم وجوه جديدة للعمل باللجنة الرئيسية في اطار خطة ضخ دماء جديدة في صفوف منظومة قضاة الملاعب وذلك بعد ان تعرضت اللجنة لهجوم عنيف خلال الموسم المنقضى مما أدى الى اعلان توفيق السيد وايمن دجيش استقالتهم على غرار رفضهم.

ابرز المرشحين للانضمام للجنة الحكام الثنائى أحمد الجارحى وأحمد ساهر الحكمين الدوليين السابقين ، حيث أبدى مسئولو الجبلاية موافقته على ضمهما.

يذكر أن اختيارات معسكر الواعدين الذى أقيم في أغسطس الماضي شملت اكثر من 13 حكما تخطت أعمارهم الأربعين عاما مما تسبب في ازمة كبيرة بين بيريرا وأعضاء اللجنة خاصة الثنائى دجيش وتوفيق خاصة ان الهدف من المعسكر اعداد الحكام الشباب أصحاب المواهب فى اطار خطة الجبلاية فى تطويرالتحكيم.

في سياق متصل، أدرجت لجنة الحكام في لائحتها الجديدة التي أعدها البرتغالي فيتور بيريرا بندا يحد من تضارب المصالح الواضح في علاقة بعض الحكام والأندية، والتي أثارت الكثير من الشائعات في الموسم الجديد.

ونص البند الثاني من المادة 67 في لائحة الحكام الجديدة على أنه لا يسمح للحكم او الحكم المساعد او حكم الفيديو )VAR )بما يلي:

إدارة المباريات لأي ناد محترف أو على المستوى الوطني أو على مستوى المناطق بشكل عام ، طالما أنه يرتبط بنفسه أو زوجته أو اولادهما – فى علاقة مهنية أو عائلية – مع أى شخص له صلة بالأندية المحترفة أو الوطنية أو داخل المناطق المذكورة أعلاه.

كما تضمنت هذه المادة منع أي حكم من إدارة مباريات الأندية المحترفة أو على المستوى الوطني أو مستوى المناطق التي كان عضوا سابقا فيها أو رياضيا أو لاعباً طالما شارك في المسابقة المذكورة.