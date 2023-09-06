شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفوز على الاتحاد السكندرى بثنائية وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى على نظيره الاتحاد السكندرى بثنائية وديا في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وخاض الاتحاد السكندري مجموعة من التجارب الودية خلال معسكره المغلق، حيث واجه "دلفي، الإنتاج الحربي، دمنهور، طلائع الجيش، البنك الأهلي، زد"، كما واجه إنبى سموحة وطلائع الجيش وديا والداخلية.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى معسكره المغلق أول سبتمبر استعداداً لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم،حسبما حدد تامر مصطفى المدير الفنى للفريق البترولى.

ويجهز تامر مصطفى لاعبى الفريق البترولى بخوض بمجموعة من اللقاءات الودية، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدورى الممتاز، رغبة منه فى الوقوف على جاهزية لاعبيه، والوصول بهم إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية والفنية.

وكان الفريق البترولى قد خاض معسكره الأول بالإسكندرية خلال الفترة من 16 وحتى 23 أغسطس، خاض خلالها مباراتين وديتين أمام الترام وسبورتنج.