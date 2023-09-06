شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم الزمالك 37 / 34 فى ثانى جولات دورى مرتبط اليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى سموحة على نظيره الزمالك بنتيجة 37/34 ضمن الجولة الثانية بدورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 للموسم المحلى 2023/2024.

فيما تقام الجولة الثالثة الأربعاء القادم بلقاءات بين كل من الأهلى مع العبور، والمعادى مع سموحة، والزهور مع الشمس، والزمالك مع أصحاب الجياد، والطيران مع الأوليمبى، وطلائع الجيش مع الترسانة، وهليوبوليس مع الجزيرة، وسبورتنج مع البنك الأهلى.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين و المرتبط والسيدات وناشئات 2006.

في سياق آخر، كشف حمادة عبد البارى مدير جهاز كرة اليد بنادى الزمالك، عن رفض مسئولو اتحاد كرة اليد الحصول على مبلغ 2 مليون جنيه من أجل حل أزمة القيد، والمطالبة بالحصول على المديونيات المالية كاملة لدى النادى.

وقال عبد البارى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن اتحاد اليد طلب من الزمالك دفع 4 ملايين جنيه وشيك مقبول الدفع بمثلهم من أجل الموافقة على إنهاء الأزمة.

ولعب الزمالك أول وثانى مباراة له فى دورى المحترفين لكرة اليد بـ10 لاعبين فقط لعدم قيد اللاعبين الذين جددوا عقودهم ومن أبرزهم أحمد الأحمر.

وطالب مدير جهاز يد الزمالك، وزارة الرياضة بالتدخل لحل الأزمة، خاصة وأن لاعبى الزمالك يمثلون القوام الرئيسي للمنتخب الوطنى، الذى سيتأثر بلا شك مما يحدث حاليا.