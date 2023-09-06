شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضم الموهبة عمر شادى المحترف بهولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادي بيراميدز في إتمام تعاقده مع الموهبة الشابة عمر شادي المحترف في الدوري الهولندي، وتسجيله في صفوف فريق الشباب بالنادي مع الاستعانة به في الفريق الأول.

وعرض وكيل أعمال اللاعب عمر شادي، الأمر على إدارة بيراميدز التي قررت على الفور إتمام التعاقد مع الموهبة الشابة بعد الاقتناع بقدراته وإمكانياته ومشاهدة العديد من المباريات له في هولندا، حيث سيكون إضافة هائلة لصفوف النادي.

وعمر شادى من مواليد 20 نوفمبر 2003، ويلعب في مركز المدافع، وبدأ مشواره في صفوف نادي وادي دجلة، قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق إكسليسيور روتردام الهولندي تحت 21 سنة، ولعب معه لمدة سنة ونصف، وتم تصعيده للتواجد في صفوف الفريق الأول.

وبعد متابعة مسئولي بيراميدز اللاعب والاقتناع الكامل بقدراته تم التعاقد معه لدعم فريق الشباب وقيده بشكل رسمي في اتحاد الكرة، على أن يتواجد مع الفريق الأول في المرحلة المقبلة.