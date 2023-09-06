شكرا لقرائتكم خبر عن عمر فايد يزور زملاءه بالمقاولون العرب على هامش معسكر المنتخب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمر فايد، لاعب المقاولون العرب المنضم مؤخراً إلى فناربخشة التركي، على زيارة معسكر المقاولون العرب للاطمئنان على زملائه، وذلك على هامش تواجده بمعسكر المنتخب الأولمبي.

وكان المنتخب الأولمبي قد دخل معسكراً مغلقا بالعين السخنة، في الوقت ذاته الذي يعسكر فيه المقاولون بالعين السخنة أيضاً استعدادا للموسم الجديد.

ويخوض فريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، ثاني مبارياته الودية داخل معسكره المقام حالياً بالعين السخنة استعداداً للموسم الجديد، وذلك عندما يلتقي بنظيره وادي دجلة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الأربعاء.

وكان المقاولون العرب قد تعادل في أولى مبارياته الودية بمعسكر العين السخنة، أمام بلدية المحلة، بدون أهداف.

وأتم مسئولو النادي الأهلي إعارة عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر إلى نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءً على رغبة اللاعب الذى فضل ارتداء قميص ذئاب الجبل عن الانضمام لنادي سيراميكا.

ورغم أن عمار حمدي كان قريبا للغاية من الانضمام إلى سيراميكا، ولكن اللاعب تراجع واعتذر لمسئولي النادي، وفضل الانضمام لنادي المقاولون في الميركاتو الصيفي الحالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.