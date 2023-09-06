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الأهلي يهزم المعادى 29 / 18 فى ثانى جولات دورى مرتبط اليد 2004

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره المعادى بنتيجة 29/18، ضمن الجولة الثانية بدورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 للموسم المحلى 2023/2024.

 

فيما تقام الجولة الثالثة يوم الأربعاء القادم بلقاءات بين كل من، الأهلى مع العبور، والمعادى مع سموحة، والزهور مع الشمس، والزمالك مع أصحاب الجياد، والطيران مع الأوليمبى، وطلائع الجيش مع الترسانة، وهليوبوليس مع الجزيرة، وسبورتنج مع البنك الأهلى. 

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين و المرتبط والسيدات وناشئات 2006.

 

فى ذات السياق فاز فريق كرة اليد بنادى سموحة على نظيره الزمالك بنتيجة 37/34 ضمن الجولة الثانية بدورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 للموسم المحلى 2023/2024.

 

فيما تقام الجولة الثالثة الأربعاء القادم بلقاءات بين كل من الأهلى مع العبور، والمعادى مع سموحة، والزهور مع الشمس، والزمالك مع أصحاب الجياد، والطيران مع الأوليمبى، وطلائع الجيش مع الترسانة، وهليوبوليس مع الجزيرة، وسبورتنج مع البنك الأهلى. 

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين و المرتبط والسيدات وناشئات 2006.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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