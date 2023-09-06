شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفوز على أوليمبيك آسفى 2/1 فى ثالث وديات معسكر المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب النادي المصري على نظيره أوليمبيك آسفي المغربي، بهدفين مقابل هدف، وذلك خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين على هامش معسكر المصري المقام بمدينة مراكش المغربية استعدادا للموسم الجديد.

وكان النادي المصري قد خاض مباراتين وديتين على هامش معسكر المغرب، حيث تعادل في اللقاء الأول أمام الكوكب المراكشي بنتيجة 4-4، بينما تعادل في اللقاء الثاني أمام الاتفاق المراكشي سلبياً.

ويترقب مسئولو النادي المصري عودة بعثة الفريق من المغرب، لحسم ملف الصفقات الصيفية بشكل نهائي مع علي ماهر مدرب الفريق، ونجح النادى المصرى فى ضم 9 صفقات صيفية سابقة وهم: ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكرى من الداخلية، ومحمد الشامى من الإسماعيلى، باهر المحمدى من الإسماعيلى، وثنائى الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهرى من المقاولون العرب، وليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالى يونايتد الغاني، التونسي فخر الدين بن يوسف.

وتضم بعثة المصري 35 فردًا، بينهم 23 لاعباً، بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.