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القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلى اليوم الأربعاء 6 / 9 / 2023 شهدت العديد من الاخبار المهمة، منها إمام عاشور جاهز للمشاركة مع الأهلي فى السوبر الأفريقى.

إمام عاشور جاهز للمشاركة مع الأهلي فى السوبر الأفريقى

بات إمام عاشور لاعب الأهلي جاهزا من الناحية البدنية والفنية للمشاركة في مباراة السوبر الأفريقي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال وجوده في ناديه السابق ميتلاند الدنماركي، وكانت عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية.

الأهلي يهزم المعادى 29 / 18 فى ثانى جولات دورى مرتبط اليد 2004

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره المعادى بنتيجة 29/18، ضمن الجولة الثانية بدورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 للموسم المحلى 2023/2024.