شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأندية بانطلاق دورى المحترفين يوم 18 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم موعد الثلاث جولات الأولى من دورى المحترفين المقرر أن ينطلق يوم 18 سبتمبر الجارى في نسخته الأولى، ستقام المباريات يومى الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

وجاءت المباريات على النحو التالى:

الإثنين

جمهورية شبين X غزل المحلة

راية X طنطا

دكرنس X المصرية للاتصالات حرس الحدود X ابو قير للاسمدة بروكسي X القناة السكة X لافيينا

الثلاثاء

وادي دجلة X المقاصة

النصر للتعدين X بترول اسيوط

بتروجيت X اسوان

النجوم X مكادي

ويضم دورى المحترفين الذى سيتم تطبيقه لأول مرة 20 ناديا، وهى: وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى، بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث، وهي راية ومكادى والنجوم، بالإضافة إلى حرس الحدود وأسوان الهابطة من الممتاز، وفريقى بروكسى والمصرية للاتصالات الصاعدان من الدورة الثلاثية.