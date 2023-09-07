شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة قادمة من النمسا عقب انتهاء معسكر الإعداد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى قادمة من النمسا، بعد انتهاء معسكر الإعداد اليوم الأربعاء قبل خوض المباريات الرسمية الموسم المقبل.

وكان الأهلي قد خاض معسكرًا في النمسا لمدة 10 أيام، تخللته مباراة ودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الفريق بنتيجة 3-1.

وشهد معسكر الفريق تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي وضع برنامجًا قويًّا للاعبي الفريق تم تنفيذه خلال فترة المعسكر، وذلك للوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري.