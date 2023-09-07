الكشف عن قائمة أبرز اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية

المنامة - ياسر ابراهيم - تمّ الكشف اليوم الأربعاء عن قائمة أبرز اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب للموسم الماضي.



القائمة ضمت كما كان متوقعاً النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم النرويجي آيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي ومهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.



أما أبرز اللاعبين الذي تواجدوا في القائمة فهم لاعب ليفربول المصري محمد صلاح بالإضافة إلى كريم بن زيمة لاعب الريال سابقا والاتحاد السعودي حالياً.



وتواجد في القائمة أيضاً لاعب مانشستر سيتي كيفين دي بروينه وبيرناردو سيلفا وساكا لاعب آرسنال وكذلك النجم الصاعد الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد حالياً، وكان الغائب الأبرز عن القائمة هو البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.



وجاءت القائمة 30 لاعبا وهم:

1- جوسكفو جفارديول (كرواتيا - لايبزيغ - مانشستر سيتي).

2- جمال موسيالا (ألمانيا - بايرن ميونخ).

3- أندريه أونانا (الكاميرون - إنتر ميلان - مانشستر يونايتد).

4- كريم بنزيما (فرنسا -ريال مدريد - اتحاد جدة).

5- محمد صلاح (مصر - ليفربول).

6- بوكايو ساكا (إنجلترا – أرسنال).

7- كيفن دي بروين (بلجيكا – مانشستر سيتي).

8- جود بيلينغهام (إنجلترا – بوروسيا دورتموند – ريال مدريد).

9- راندال كولو مواني (فرنسا – آينتراخت فرانكفورت – بي إس جي).

10- برناردو سيلفا (البرتغال – مانشستر سيتي).

11- خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا – نابولي).

12- نيكولو باريلا (إيطاليا – إنتر ميلان).

13- إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين – أستون فيلا).

14- روبن دياز (البرتغال – مانشستر سيتي).

15- إيرلينج هالاند (النرويج – مانشستر سيتي).

16- مارتن أوديجارد (النرويج – أرسنال).

17- إلكاي جوندوجان (ألمانيا – مانشستر سيتي – برشلونة).

18- ياسين بونو (المغرب – إشبيلية – الهلال السعودي).

19- جوليان ألفاريز (الأرجنتين – مانشستر سيتي).

20- فينيسيوس جونيور (البرازيل – ريال مدريد).

21- رودري (إسبانيا – مانشستر سيتي).

22- أنطوان غريزمان (فرنسا – أتلتيكو مدريد).

23- ليونيل ميسي (الأرجنتين – سان جيرمان – إنتر ميامي).

24- لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين – إنتر ميلان).

25- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا – برشلونة).

26- كيم مين جاي (كوريا الجنوبية - نابولي - بايرن ميونخ).

27- لوكا مودريتش (كرواتيا - ريال مدريد).

28- كيليان مبابي (فرنسا - سان جيرمان).

29- فيكتور أوسيمين (نيجيريا - نابولي).

30- هاري كين (إنجلترا - توتنهام - بايرن ميونخ).



المصدر: وكالات