منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة إثيوبيا فى التصفيات الأفريقية.. صور

بدأ المران بتدريبات بدنية تحت إشراف الجهاز الفني، ثم بعض الجمل التكتيكية وتقسيمة في نهاية المران، وحضر مران منتخب مصر حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، للاطمئنان على الترتيبات النهائية قبل مباراة إثيوبيا.

وانطلق معسكر منتخب مصر الاثنين الماضي استعدادا لمباراتي إثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر الحالى فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

وحسم الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة، وبعد مواجهة إثيوبيا يخوض المنتخب ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوى.

وضمت القائمة 26 لاعبا هم: حراسة المرمي: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، وخط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، وخط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، وخط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.