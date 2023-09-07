شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تحرم المنتخب الأولمبى من خدمات حمزة علاء والحارس يغادر المعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب حمزة علاء، حارس مرمى المنتخب الأولمبي والنادي الأهلى، عن ودية أولمبى الفراعنة أمام روسيا للمحليين، المقرر لها اليوم الخميس، على استاد السويس، بسبب شعوره باجهاد فى العضلة الخلفية.

وفضل الجهاز الفنى بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي إراحة الحارس، بناء على توصية الجهاز الطبي، حرصا على سلامته، حيث غادر حمزة علاء المعسكر بسبب الاتفاق بين المنتخب والأهلى على مغادرته بعد ودية روسيا الأولى.