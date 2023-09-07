شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يواجه سيراميكا اليوم وديا على استاد الإسماعيلية استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال اليوم الخميس، مع فريق سيراميكا على استاد الإسماعيلية، في مباراة ودية ضمن المباريات التي يخوضها الفريقان استعدادا للموسم الجديد 2023/ 2024.

ويسعى علاء عبد العال للدفع بكل الصفقات الجديدة في هذه المباريات، لخلق نوع من الانسجام بين اللاعبين والاستقرار على التشكيل الأمثل للفريق قبل بداية الموسم.

ويختتم فريق الجونة مواجهاته في معسكر الإسماعيلية المقامة حاليا بمواجهة فريق فيوتشر السبت المقبل، بعدما لعب مع الإسماعيلى ويلعب اليوم مع سيراميكا.

ونجح نادى الجونة فى التعاقد مع صبرى رحيل قادما من الاتحاد السكندرى فى صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى الثنائى حسام الصانع لاعب فريق البنك الأهلى ومحمد الصباحى لاعب فريق الاتحاد السكندرى، وخالد مصطفى مدافع البنك الأهلى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، والثنائى حسام الصانع لاعب فريق البنك الأهلى ومحمد الصباحى لاعب فريق سموحة السكندرى بجانب الجامبى أليو جاتا قادما من فريق بترول أسيوط.

ويتكون الجهاز الفنى للجونة من علاء عبد العال يعاونه محمد عدلى مدرب ومجدى سعد مدرب مساعد وممدوح إبراهيم مدربا لحراس المرمى، وأحمد عبد اللطيف مدرب أحمال، وعمرو جمال مساعد مدرب أحمال، وأحمد مجدى محلل أداء.

وصعد فريق الجونة إلى الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بعد هبوطه للدرجة الأولى بموسم واحد، وحسم الفريق صدارة المجموعة الأولى (مجموعة الصعيد) برصيد 69 نقطة بعد منافسة محتدمة مع لافيينا الذى أنهى الموسم ثانياً برصيد 68 نقطة.