شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يخوض اليوم مباراة ودية أمام النجوم والان مع تفاصيل الخبر
وكان اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية بعد انتهاء معسكر برج العرب الذي امتد لأكثر من 10 أيام، وتخلله 3 مباريات ودية أمام سموحة وفاركو والاتحاد السكندري، في إطار الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز 2023/2024.
وأعلن نادي البنك الأهلي، بشكل رسمي، تعاقده مع 6 لاعبين وهم، جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي ، وجميعهم صفقات انتقال حر.
وسبق وخاض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تجربة ودية أمام فريق وادي دجلة في اللقاء الودي الذي جمع بينهما ، ونجح البنك الأهلي في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله سعيدو سيمبوري.
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