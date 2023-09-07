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البنك الأهلى يخوض اليوم مباراة ودية أمام النجوم

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق البنك الاهلى، اليوم الخميس مباراة ودية أمام نظيره النجوم، كما يخوض مباراة ودية أخري غدا امام طنطا، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد 2023-2024.

 

وكان اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية بعد انتهاء معسكر برج العرب الذي امتد لأكثر من 10 أيام، وتخلله 3 مباريات ودية أمام سموحة وفاركو والاتحاد السكندري، في إطار الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز 2023/2024.

 

وأعلن نادي البنك الأهلي، بشكل رسمي، تعاقده مع 6 لاعبين وهم، جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي ، وجميعهم صفقات انتقال حر.

 

وسبق وخاض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تجربة ودية أمام فريق وادي دجلة في اللقاء الودي الذي جمع بينهما ، ونجح البنك الأهلي في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله سعيدو سيمبوري.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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