شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يطير لليونان اليوم للمشاركة ببطولة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير مساء اليوم، الخميس، بعثة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، إلى اليونان، استعدادا للمشاركة في دورة البحر المتوسط للألعاب الشاطئية التي تقام في اليونان في الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر.

واختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، قائمة تضم 12 لاعبا لخوض منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط، والتى ستقام فى اليونان فى الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر الجارى.

وتضم القائمة كلا من محمد السيد وإبراهيم حسن لحراسة المرمى، ومصطفى شيكا ومحمد عبد النبى لوحا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات، وهيثم عاطف كوستا وحسام باولو والحسينى طه وعبدالرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى وإسلام شاكر مدير المهمات.