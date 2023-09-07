شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للمنتخب الأولمبى أمام روسيا للمحليين وديا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفنى للمنتخب الاولمبى، بشكل كبير على التشكيل المتوقع لودية روسيا الأولى، حيث من المتوقع أن يبدأ الفراعنة بمحمد السيد في حراسة المرمى، وأمام الرباعي حاتم سكر محمد طارق ومحمد مغربي وعمر فايد، على أن يكون في الوسط أحمد نبيل كوكا ومحمود صابر ومحمد شحاتة، وفي الهجوم أحمد عاطف قطة ورأفت خليل وعبد الرحمن أجويرو.

ويلتقى منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، مع المنتخب الروسي للمحليين، في السابعة مساء اليوم الخميس، وديًا، على استاد السويس، في اطار التحضير للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبي في حراسة المرمى: حمزة علاء، على محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا، وفي خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبي، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدي، محمد مغربي، عمر فايد، وخط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسي، أحمد فوزي، عربي بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة، وفي خط الهجوم: عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر.

وشهد تدريبات المنتخب الأيام الأخيرة محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب والحريص دائما على متابعة كل كبيرة وصغيرة تخص المنتخب بنفسه، ورافقه المستشار محسن خروشه رئيس منطقة السويس والذى يبذل مجهودات مكثفة مع محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب لتهيئة الاجواء الإيجابية للتجربة الروسية المؤكد أنها مفيدة جدا للفراعنة كخطوة قوية فى رحلة الإعداد الأوليمبي.