شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه السكة الحديد وديا اليوم استعدادا لمباراة أرتا سولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لمواجهة نظيره السكة الحديد ودياً اليوم الخميس، فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لبدء الموسم الجديد وقبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة بطل جيبوتى.

وكان الجهاز الفني للزمالك حدد يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، على أن تكون المواجهة الثانية أمام سيراميكا.

فى سياق متصل تواصل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع جهازه المعاون فى القلعة البيضاء للإطمئنان على تفاصيل البرنامج التدريبى الذى وضعه للاعبين قبل السفر إلى إسبانيا.

وطمأن الجهاز الفنى للزمالك الكولومبى أوسوريو على تنفيذ البرنامج التدريبى بإتقان شديد،كما أبلغوه بالتزام جميع اللاعبين فى المعسكر الداخلى المقام حالياً بأحد فنادق مصر الجديدة استعداداد لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى فى دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوجه أوسوريو، إلى إسبانيا يوم الإثنين الماضى بعد تلقيه دعوة لإلقاء محاضرات فنية مع العديد من المدربين العالميين.