شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم تحضيراته اليوم لمواجهة إثيوبيا غدا فى ختام التصفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر الأول اليوم الخميس تحضيراته لمواجهة أثيوبيا غدا الجمعة في ختام مرحلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وكان الفراعنة قد حجزوا مقعدهم في النهائيات قبل خوض الجولة السادسة غدا.

وأجرى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني تدريبات بدنية للمنتخب على مدار الأيام الماضية تخللها تقسيمة بين اللاعبين اقتصرت على تمريرات بين 22 لاعبا فيما خاض ثلاثي حراس المرمى تدريبات منفردة مع لويس ستيفاس مدرب الحراس.

وركز فيتوريا على التدريبات البدنية حتى يستعيد معظم اللاعبين لياقتهم، بينما اكتفى ببعض الفقرات التدريبية أمس وأجرى تقسيمة بدون اللعب على مرميين اليوم، كما أن هناك بعض أفراد الجهاز الفني يطالبون بمنح شارة القيادة لطارق حامد نجم المنتخب، لكن فيتوريا يميل لمنحها لمحمد الشناوي، بعد الغاء معيار الأقديمة منذ فترة في المنتخب.

وأعلن فيتوريا قائمة تضم 26 لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر في الفترة من 4 حتى 12 من الشهر الجارى هم: في حراسة المرمي: محمد الشناوي ، محمد صبحي ، محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.

ويلتقي منتخب مصر نظيره الإثيوبي غدا باستاد الدفاع الجوي فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، قبل أن يواجه تونس ودياً يوم 12 سبتمبر بنفس الملعب.

وحسم منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ثم مالاوي وإثيوبيا في المركز الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.