شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش مع معاونيه بالأهلى موقف إمام عاشور من السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مارسيل كولر منح إمام عاشور لاعب الفريق الجديد فرصة المشاركة فى بطولة السوبر الأفريقى المقبلة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بعدما شارك في جزء من ودية الفريق أول أمس ، الثلاثاء، أمام ألوميني السلوفيني التى خاضها الأهلي بمعسكر النمسا وفاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويدرس المدير الفني مع جهازه المعاون موقف امام عاشور من الظهور في مباراة اتحاد العاصمة وسيُحدد مستوى وأداء اللاعب في التدريبات المقبلة بالتتش وكذلك في ودية طلائع الجيش المقرر لها 11 سبتمبر الجاري موقفه من التواجد في مباراة السوبر الأفريقي من عدمه.

بعيداً عما سبق ، طلب كولر تقريراً من جهازه المعاون عن أداء ومشاركة لاعبي الفريق في مباريات الأجندة الدولية التى تقام الفترة الحالية سواء مع منتخب مصر أو المنتخبات الأخرى ، ويرغب المدرب السويسري في الوقوف على مستوى جميع لاعبيه خلال مباريات الأجندة الدولية لاسيما وأنهم سيعودون للأهلي قبل أيام قليلة من خوض بطولة السوبر الأفريقي بالسعودية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.