شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وإثيوبيا فى ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي منتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، اليوم الخميس تدريبه الأخير خلال معسكره بأحد فنادق القاهرة استعداداً لخوض مباراة إثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس والمقرر لهما يومى 8 و12 سبتمبر الجارى.

وضم فيتوريا قائمة من 26 لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر في الفترة من 4 حتى 12 من الشهر الجارى هم: في حراسة المرمي: محمد الشناوي ، محمد صبحي، محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.

ويلتقي منتخب مصر نظيره الإثيوبي يوم غدا الجمعة الموافق 8 سبتمبر الجارى السابعة مساء، باستاد الدفاع الجوي فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، قبل أن يواجه تونس ودياً يوم 12 سبتمبر بنفس الملعب.

وحسم منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ثم مالاوي وإثيوبيا في المركز الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لكل البطولات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة منتخب مصر وإثيوبيا إلى الحكم الجابوني باتريك مبيامي، ويعاونه كل من بوريس مارلايس ديتسوجا من الجابون و ستيفن موتاسي مويو من الكونغو و ميسي جييسي نكونكو حكم رابع من الكونغو.