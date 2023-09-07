شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يتعاقد مع ثنائى بلدية المحلة 3 مواسم استعدادًا لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فريق القناة أحد أندية دورى المحترفين، التعاقد مع ثنائى بلدية المحلة لتدعيم صفوفه استعدادا لدورى المحترفين 2023/ 2024 الذى تبدأ منافساته 18 سبتمبر الجارى.

وحصل نادى القناة على توقيع أحمد حسن لاعب وسط بلدية المحلة على عقد لمدة 3 مواسم، وإبراهيم صلاح ظهير أيسر البلدية أيضا على عقد لمدة 3 مواسم بعد دفع المقابل المادى لإدارة البلدية.

ولعب فريق القناة عدة مباريات، حيث حقق الفوز على الوشم السعودى بهدف مقابل للاشىء، ثم الهزيمة من بترول أسيوط، ويهدف سامر عبد الرحمن من هذه المباريات لبناء فريق قوى قادر على المنافسة والعودة من جديد لدورى الأضواء بعد فترة من الغياب.

ونجح مسئولو القناة في التعاقد مع محمد أنور مدافع طلائع الجيش ومحمد توكل من الجونة والليبى حكيم لاعب بلدية المحلة ومحمود حرشة مدافع وسط بورتو السويس وعلى عمرو ناشئ الأهلى مواليد 2001 ومحمود البدرى لاعب الإسماعيلى وعمر ميرا لاعب فيوتشر.

جدير بالذكر أن القناة تنتظر مواجهة قوية في بداية منافسات دورى المحترفين مع فريق بروكسى على ملعبه بالإسكندرية.