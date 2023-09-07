شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق البطولة الأفريقية للجودو بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات البطولة الأفريقية للجودو التي تقام في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجارى في مدينة كازابلانكا ، وخاض المنتخب الوطني للجودو معسكرا قويا في إسبانيا استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية بالمغرب.

ومن جانبه أكد مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي للجودو، أن المنتخب استعد بشكل جيد ومميز للمشاركة في منافسات البطولة.

قائمة المنتخب المقرر مشاركتها في البطولة وضمت كل من..

عادل حمادة ويسري سامي – وزن 60 كجم

أحمد عبد الرحمن ومحمد عبد الموجود – وزن 66 كجم

عبد الرحمن محمد وعبد الرحمن عبد الغني – وزن 81 كجم

علي حازم وعمر الرملي – وزن 90 كجم

أحمد فياض – وزن +100 كجم

نورا سالم – وزن 48 كجم

حنين الطيب – وزن 57 كجم

فاطمة غانم – وزن 63 كجم

آية جاب الله – وزن 78 كجم

فرح شرف – وزن +78 كجم