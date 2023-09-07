شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة اليوم بعد الهزيمة من الجونة وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، منح اللاعبين راحة اليوم الخميس، من التدريبات بعد الخسارة من الجونة في المباراة الودية التي أقيمت أمس، على استاد الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد.

وفضل إيهاب جلال منح اللاعبين راحة بعد التدريبات البدنية التي أجراها طوال الأسبوع الحالي، ومنحهم قسط من الراحة قبل استئناف المباريات الودية المتبقية، على أن يعود الفريق للتدريبات مساء الجمعة.

ويخوض الإسماعيلى فى الفترة المقبلة مباراتين وديتين أمام سترة البحرينى في 11 سبتمبر الجاري ثم الداخلية فى 12 سبتمبر ضمن استعدادات الدراويش لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

ويهدف إيهاب جلال المدير الفني من المباريات الودية إلى زيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التي يخوض بها المباريات في الموسم الجديد.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودي دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد، قبل الفوز على فيوتشر بهدف نظيف، والخسارة من الجونة بهدف أيضا.