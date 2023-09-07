شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: على أبو جريشة وإيهاب جلال ليسا ساحرين.. وهذه أزمة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، أنه حزين لما يحدث في الإسماعيلى والظروف الصعبة التي يعيشها منذ الموسمين الماضيين وتعرضه لخطر الهبوط للقسم الثانى.

وقال احمد حسن خلال ندوة الخليج 365: "أولا تشرفت أنى لعبت في الإسماعيلى وله فضل كبير على مسيرتى، ولكن الأمور صعبة جدا لأن الكرة أصبحت صناعة".

وأضاف الصقر: "لابد من وجود موارد مادية تستطيع من خلالها بناء فريق يعيد الإسماعيلى لمكانته وتستطيع من خلالها أيضا الحفاظ على النجوم التي تمتلكها، وأتمنى من رجال الأعمال في الإسماعيلية دعم النادى أو الشركات خارج الإسماعيلية برعاية الإسماعيلية والوقوف بجانبه".

وتابع أحمد حسن: "الإسماعيلى يعانى من الهبوط خلال الموسمين الماضيين وحمزة الجمل عمل إنجاز بالحفاظ على الفريق، وعلى أبو جريشة وإيهاب جلال مش معاهم عصا سحرية لتغيير الوضع الحالي، بدون توفير موارد مالية للنادى للحفاظ على مكانته، وأرى أن إمكانيات اللاعبين في الوقت الحالي لا تساعد على عودة الدراويش لما كان عليه".

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودي دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد، قبل الفوز على فيوتشر بهدف نظيف، والخسارة من الجونة بهدف أيضا.