شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولة العالم للكاراتيه 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الاتحاد الدولى للكاراتيه برئاسة انطونيو سبينيوس على إقامة بطولة العالم للكبار منافسات الفردى 2025 بمصر ، وتقدم الاتحاد المصرى برئاسة محمد الدهراوى بطلب لاستضافة منافسات بطولة العالم 2025 وهو ماتمت الموافقة عليه ، وتلقى اتحاد الكاراتيه بريد إلكتروني من نظيره الدولى يخطره فيه بالموافقة على إقامة البطولة بمصر

وجاءت موافقة الاتحاد الدولى خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الذى عقد بالفيديو كونفرانس بحضور محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة.

ويفاضل مسئولو اتحاد الكاراتيه بين إقامة معسكر خارحى او داخلى للمنتخب الوطنى المقرر مشاركته في بطولة العالم التى تقام بالمجر أكتوبر المقبل .

ومن المقرر أن يقام معسكر خارحى بأذربيجان او داخلى بالقاهرة استعداداً للبطولة وتشارك مصر فى بطولة العالم بالمجر بمنافسات الكاتا رجال وسيدات

وقرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى عقد الجمعية العمومية العادية، والغير عادية للاتحاد يوم 29 سبتمبر الجارى.