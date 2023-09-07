ميكالى يعلن تشكيل المنتخب الأولمبى فى ودية روسيا.. بلال مظهر يقود الهجوم

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي تشكيل الفريق الذي سيبدأ بها مباراته الودية أمام منتخب روسيا للمحليين، التي تنطلق أحداثها في السابعة مساء على استاد السويس الجديد، ضمن استعدادات شباب الفراعنة لـأولمبياد باريس 2024.

ويبدأ المنتخب الأولمبي أمام روسيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد السيد سيحا

خط الدفاع: حاتم سكر- محمد طارق- محمد مغربي - أحمد عيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا- محمد شحاتة- محمود صابر - أحمد عاطف قطة.

وفي الهجوم: رأفت خليل- بلال مظهر

يلتقى منتخب مصر الأولمبى بقيادة مدربه البرازيلى روجيريو ميكالى، مع المنتخب الروسى للمحليين، فى السابعة مساء اليوم الخميس، وديًا، على استاد السويس، فى اطار التحضير للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويسعى الجهاز الفنى للاستفادة من المعسكر التحضيرى المقام حاليا بالعين السخنة والذى يتخلله مباراتين وديتين مع روسيا، للوقوف على جاهزية اللاعبين ورفع القدرات الفنية والبدنية لهم فى إطار خطة محكمة لتجهيز شباب الفراعنة للأولمبياد.

وضمن قائمة المنتخب الأولمبى فى حراسة المرمى: حمزة علاء، على محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا، وفى خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبى، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدى، محمد مغربى، عمر فايد، وخط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسى، أحمد فوزى، عربى بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة، وفى خط الهجوم: عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر.