شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل ثلاثى الجودو إلى المباراة النهائية ببطولة أفريقيا فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثى يسرى سامى ومحمد عبد الموجود وعادل حمادة إلى المباراة النهائية من بطولة أفريقيا للجودو والتى تقام بالمغرب

وتأهل يسري سامي يتأهل الى المباراة النهائية فى منافسات وزن تحت 60 كجم بينما تأهل عادل حمادة للمباراة النهائية فى نفس الوزن بعد الفوز على لاعب المغرب، فيما تأهل محمد عبد الموجود للمباراة النهائية فى وزن تحت 66 كجم بعد الفوز على لاعب زامبيا فى نصف النهائي

قائمة المنتخب المشاركة في البطولة تضم كل من..

عادل حمادة ويسري سامي – وزن 60 كجم

أحمد عبد الرحمن ومحمد عبد الموجود – وزن 66 كجم

عبد الرحمن محمد وعبد الرحمن عبد الغني – وزن 81 كجم

علي حازم وعمر الرملي – وزن 90 كجم

أحمد فياض – وزن +100 كجم

نورا سالم – وزن 48 كجم

حنين الطيب – وزن 57 كجم

فاطمة غانم – وزن 63 كجم

آية جاب الله – وزن 78 كجم

فرح شرف – وزن +78 كجم