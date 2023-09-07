شكرا لقرائتكم خبر عن بلال مظهر يحرز أول أهداف المنتخب الأولمبى في مرمى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز بلال مظهر لاعب المنتخب الأولمبى، الهدف الأول للفراعنة أمام روسيا للمحليين، في المواجهة الودية، التي تجمع المنتخبين، اليوم الخميس، على استاد السويس، علمًا بأن المنتخبين سيلتقيان مرة أخرى وديا يوم 11 من الشهر ذاته.

وجاء الهدف في الدقيقة السابعة من زمن اللقاء مستغلا تمريرة سحرية من رأفت خليل ليوقع على أول أهدافه مع المنتخب الأولمبي.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من: حراسة المرمى: محمد أحمد السيد، والدفاع: أحمد عيد - محمد مغربي - محمد طارق - حاتم محمد، وفي الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - محمود صابر - محمد شحاتة، وفي الهجوم: أحمد عاطف "قطة" - بلال مظهر - رأفت خليل".

ويجلس على مقاعد بدلاء المنتخب الأولمبى: عمر فايد – محمود جهاد – عربي بدر – عبد الرحمن عاطف – مصطفى سعد – أحمد فوزي – باشا محمد – علي محمد – علي محمود – محمد سمير – أحمد سيد – خالد محمد عوض – مصطفى أشرف – محمد حمدي – أحمد نادر حواش، بينما يغيب حمزة علاء حارس المنتخب بسبب إصابته في المران أمس وقرار المنتخب إراحته قبل العودة للأهلي.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في باريس بعدما احتل المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة السابقة في المغرب.

وضمن قائمة المنتخب الأولمبى لهذا المعسكر فى حراسة المرمى: حمزة علاء لكنه خرج للإصابة، وعلى محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا، وفى خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبى، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدى، محمد مغربى، عمر فايد، وخط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسى، أحمد فوزى، عربى بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة، وفى خط الهجوم: عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر.